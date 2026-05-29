Dinamo objavio tko je to stigao na Maksimir: ‘Neka poznata lica, ne?’

Damir Krajac CROPIX via Guliver

U Maksimir su ovog petka stigli igrači s posudbi.

Napadač Dinamo Sandro Kulenović ovu je polusezonu proveo na posudbi u Torinu u Serie A i tamo će nastaviti i dalje jer je u ugovoru imao opciju otkupa ako Torino ostane u najjačem rangu talijanskog nogometa.

Veznjak Dinama Robert Mudražija vratio se u Maksimir s ciparske AEK Larnace nakon što je tamo proveo također ovu polusezonu. U klub su došli po svoje medalje.

“Neka poznata lica, ne?

Danas su nam se na Maksimiru pridružili Sandro Kulenović i Robert Mudražija, dečki koji su također zaslužni za ovogodišnju dvostruku krunu. U Plavom salonu ih je ugostio naš sportski direktor Dario Dabac i uručio im zaslužene šampionske medalje.

Kule & Mudri, hvala vam!”, poručili su iz Dinama na Instagramu.