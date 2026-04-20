Dinamo objavio termin posljednjeg ovosezonskog derbija, evo kad Hajduk stiže na Maksimir!

Podijeli :

jp_hajduk-dinamo23-080326 via Guliver Image

Dinamo je na svojim mrežama objavio termine utakmica od 33. do 35. kola SHNL-a, a najvažniji među njima je posljednji ovosezonski derbi s Hajdukom koji se igra u 34. kolu.

Dinamo dočekuje Hajduk u subotu, 9. svibnja od 16 sati.

Plavi će igrat u 33. kolu s Goricom u Velikoj Gorici u subotu, 2, svibnja u 16 sati, dok u predzadnjem kolu 17. svibnja u 16 sati gostuju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Termini utakmica protiv Gorice, Hajduka i Slaven Belupa ⏰⚠️ Objavljen je osnovni raspored utakmica u 33., 34. i 35. kolu SuperSport HNL-a: 🔵 33. kolo

🆚 HNK Gorica

📍 Velika Gorica

🗓️ 2. svibnja u 16 sati 🔵 34. kolo

🆚 HNK Hajduk

📍 Maksimir

🗓️ 9. svibnja u 16 sati 🔵 35.… pic.twitter.com/Fw4cQFv4E3 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 20, 2026



Termini utakmica protiv Gorice, Hajduka i Slaven Belupa ⏰⚠️







Objavljen je osnovni raspored utakmica u 33., 34. i 35. kolu SuperSport HNL-a:





🔵 33. kolo



🆚 HNK Gorica



📍 Velika Gorica

🗓️ 2. svibnja u 16 sati







🔵 34. kolo



🆚 HNK Hajduk

📍 Maksimir



🗓️ 9. svibnja u 16 sati







🔵 35.… pic.twitter.com/Fw4cQFv4E3 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 20, 2026

