Dinamo objavio popis igrača za pripreme u Sloveniji, Kovačević otpisao dva igrača?

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Stanusic via Guliver Image

Trener Dinama Mario Kovačević odredio je popis igrača koji će sudjelovati u glavnom dijelu priprema za novu sezonu. Momčad u ponedjeljak odlazi u Brdo kod Kranja, gdje će tijekom boravka u Sloveniji odigrati i dvije prijateljske utakmice protiv domaćih klubova.

Iako je okupljanje započelo 17. lipnja, nekoliko važnih igrača još nije na raspolaganju stručnom stožeru. Škotski stoper Scott McKenna nastupa na Svjetskom prvenstvu, situacija s veznjakom Ismaelom Bennacerom još nije razriješena, dok će se o budućnosti Dominika Livakovića odlučivati nakon njegova povratka iz SAD-a. Na popisu se ne nalazi ni Stjepan Radeljić, no u Maksimiru ga već smatraju novim članom momčadi te se čeka završetak nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

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Pripremama će se priključiti i igrači koji su se vratili s posudbi, među kojima su Lukas Kačavenda, Vito Čaić, Lovre Kulušić i Robert Mudražija. S druge strane, poziv nisu dobili vratar Nikola Čavlina i branič Samy Mmaee. Dok je za Mmaeea jasno da više nije u planovima kluba te može potražiti novu sredinu, izostanak Čavline sugerira da ni na njega više ozbiljno ne računaju.

Čavlina je prošlu sezonu proveo na posudbi u talijanskom Comu bez ijednog nastupa, a iako je prvotno bio među kandidatima za odlazak na pripreme, na kraju nije uvršten na konačni popis. Dinamo trenutačno računa na Ivana Filipovića, Ivana Nevistića, Danijela Zagorca i mladog Taija Žnuderla, uz mogućnost da im se naknadno pridruži Livaković.

Sve upućuje na to da je Čavlina blizu odlaska iz kluba, bilo kroz novu posudbu ili trajni transfer. Dovoljno govori podatak da su priliku za dokazivanje na pripremama dobili i neki igrači čiji status za sljedeću sezonu nije siguran, dok je Čavlina ostao bez mjesta među putnicima za Sloveniju.

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Golmani: Ivan Filipović, Danijel Zagorac, Ivan Nevistić, Tai Žnuderl

Braniči: Moris Valinčić, Paul Tabinas, Niko Galešić, Moreno Živković, Raul Torrente, Sergi Dominguez, Bruno Goda, Matteo Perez Vinlöf

Veznjaci: Josip Mišić, Miha Zajc, Luka Stojković, Marko Soldo, Robert Mudražija, Lukas Kačavenda, Vito Čaić, Sven Šunta

Napadači: Mislav Oršić, Juan Cordoba, Fran Topić, Mateo Lisica, Gabriel Vidović, Arber Hoxha, Dion Drena Beljo, Monsef Bakrar, Patrik Horvat, Cardoso Varela, Lovre Kulušić