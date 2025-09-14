Dinamo objavio koliko je članova pružilo podršku Zvonimiru Bobanu

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Na izborima za skupštinu GNK Dinama od ukupnog 28 215 članova s pravom glasa glasovalo je 7512 članova, odnosno 26.62 posto, objavio je zagrebački klub na svom web-siteu.

Jedina kandidacijska lista “Dinamovo proljeće”, na čelu sa Zvonimirom Bobanom, dobila je ukupno 6677 glasova, odnosno 98,79 posto od verificiranih glasova, te je preuzela upravljanje klubom.

Bili su ovo prvi demokratski izbori u Dinamu, a iz maksimirskog kluba su poručili “kako je ovo ispunjenje snova generacija navijača koji su se godinama borili za ovakav, demokratski ustrojen klub”.

“Rekordna izlaznost na izborima znak je buđenja Dinamovog puka i novi početak našeg Kluba. Članovi su po prvi put u potpunosti demokratski izabrali cijelu Skupštinu i potvrdili da Dinamo pripada svom plavom narodu”, objavio je zagrebački klub.

Zvonimir Boban će tako preuzeti novu, objedinjenu funkciju predsjednika kluba i uprave Dinama. Dosadašnji predsjednik, Velimir Zajec, čiji je mandat istekao, prema najavama bi na idućoj sjednici Skupštine trebao biti izglasan za počasnog predsjednika kluba.