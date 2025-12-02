Dinamo objavio fotografiju svog uplakanog igrača: ‘Nema ljepšeg osjećaja…’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

U posljednjem susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na gostovanju pobijedio Goricu 2:0 preuzevši vrh ljestvice.

Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). Plavi su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića.

Pred BBB-ima nakon utakmice daleko najemotivniji bio je Soldo. čak se i rasplakao. Time je pokazao koliko mu znači ovaj gol koji je zabio.

Dinamo je nakon utakmice objavio njegovu fotografiju.

“‘Nema ljepšeg osjećaja…’ Tako je Marko Soldo opisao kako je to zabiti službeni prvijenac za najdraži klub”, poručio je Dinamo uz ovu fotografiju.