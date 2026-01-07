Dinamo objavio fotografije Maksimira pod snijegom i poslao znakovitu poruku

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Snijeg je zabijelio cijelu Hrvatsku, pa tako i Maksimir.

Dinamo je na klupskim kanalima objavio fotografije Maksimira pod snijegom uz znakovitu poruku:

“Možda i posljednji snijeg na starom Maksimiru”, poručili su iz Dinama.

Aludirali su time na to da bi uskoro stadion Maksimir mogao otići u povijest. Kranjčevićeva napreduje jako dobro, planirani rok završetka radova je 18 mjeseci što znači da bi Dinamo već krajem 2026. godine trebao preseliti u Kranjčevićevu gdje će privremeno boraviti dok traje obnova Maksimira.

Nogometaši Dinama trenutno su na pripremama u slovenskom Čatežu.