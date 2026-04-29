Dinamo nikad dosad nije ovako brzo rasprodao ulaznice za finale Kupa

Dinamo 13. svibnja na Opus Areni igra protiv Rijeke u finalu Kupa te lovi dvostruku krunu.

Plavi su naslov u prvenstvu matematički osigurali u 32. kolu, a uoči finala Kupa su podijelili vijest na društvenim mrežama:

“Ulaznice za četiri Dinamova klupska sektora na finalu SuperSport HNK-a rasprodana su u rekordnom roku!”.

Ulaznice za Dinamov dio u prodaju su krenule u 11 sati, a rasprodane su gotovo u sekundi.

U nastavku, HNS će na svojim stranicama pustiti kontingent ulaznica za istok i zapad. Te ulaznice su dosta skuplje (45 i 55 eura) od navijačkih (20 eura).