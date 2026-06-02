Dinamo na meti napada hakera? Oglasili su se iz maksimirskog kluba

Dinamo se oglasio se nakon što su se na specijaliziranim hakerskim forumima pojavile tvrdnje o navodnoj kompromitaciji baze podataka povezane s domenom kluba.

Navodno je kompromitirano oko 52 tisuće zapise koji sadrže osjetljive osobne podatke poput imena i prezimena, telefonskih brojeva, e-mail adresa, datuma rođenja, adresa stanovanja i OIB-a.

Iza objave o kompromitiranoj bazi podataka stoji INF GRUPA, hakerska skupina koja se nedavno povezivala s napadom na internetske stranice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Prenosimo priopćenje kluba:

“GNK Dinamo zaprimio je obavijest o mogućem sigurnosnom incidentu. Prema trenutačno dostupnim informacijama, incident se nije dogodio na web stranicama GNK Dinamo.

U ovom trenutku još se utvrđuje točan opseg mogućeg incidenta, uključujući kategorije podataka koje su potencijalno zahvaćene i broj članova na koje se incident može odnositi.

Odmah po zaprimanju informacije, Klub je pokrenuo internu proceduru za ovakve situacije i utvrđuje sve okolnosti događaja. Prioritet GNK Dinamo u ovom trenutku je zaštita članova, transparentno informiranje javnosti i poduzimanje svih potrebnih mjera u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Čim budu dostupne potvrđene informacije o opsegu incidenta i eventualno zahvaćenim kategorijama podataka, klub će o tome bez odgode obavijestiti članove i javnost.

GNK Dinamo će sljedeću obavijest objaviti čim budu potvrđene nove relevantne informacije”, poručili su iz Dinama.