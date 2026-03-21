Dinamo na Beljin pogon vodi s 3:0 na poluvremenu protiv Lokomotive koja je ostala s desetoricom

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

U drugoj subotnjoj utakmici 27. kola SuperSport HNL-a Dinamo na poluvremenu vodi s visokih 3:0 protiv Lokomotive.

Najzaslužniji za to bio je Dion Drena Beljo koji je zabio dva gola. Prvi je stigao već u trećoj minuti na asistenciju Luke Stojkovića, drugi je zabio u 29. minuti kada ga je uposlio Gabriel Vidović. Treći pogodak u prvih 45 minuta postigao je Stojković u 40. minuti.

Tako je Dinamo nakon samo 45 minuta praktički osigurao pobjedu na “gostovanju” protiv Lokomotive. Pomogao im je u tome i Tino Jukić koji je u nadoknadi zaradio i crveni karton za Lokomotivu.