Dinamo: Maksimir je rasprodan, ali mjesta za navijače ima i oko stadiona!

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Dinamo u subotu nakon utakmice posljednjeg kola koja se igra od 18:45 protiv Lokomotive sprema proslavu naslova prvaka.

Klub je objavio da su sve karte za utakmicu rasprodane, ali da navijači koji nisu uspjeli kupiti kartu i dalje mogu sudjelovati u proslavi.

“Na stadionu više nema mjesta, ali ima odmah pored. Pridružite nam se na Danu d na parkingu ispod zapadne tribine – tamo ćemo na najvećoj proslavi u godini slaviti duplu krunu već od 10 sati ujutro, a na velikom platnu bit će organiziran i prijenos utakmice tako da ne propustite ni sekundu! Ulaz na Dan d je, naravno, potpuno besplatan“, objasnili su na društvenim mrežama.

Plavi su jučer objavili da će na južnoj tribini ugostiti mlade talente iz škole nogometa, Dinamove obitelji i osnovnih škola s kojima su surađivali kroz sezonu, što je tek drugi put u novijoj eri Dinama da se južna tribina otvara za navijače domaćina. Posljednji put se to dogodilo prije dvije godine, kada su također slavili osvajanje duple krune.