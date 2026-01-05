Dinamo kreće s pripremama: Kovačević prekrižio tri igrača za nastavak sezone?

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver Images

Igrači Dinama danas se okupljaju u Zagrebu na testiranjima i liječničkim pregledima uoči nastavka sezone.

U utorak će odraditi prvi trening u Zagrebu, a zatim 7. siječnja krenuti prema slovenskom Čatežu gdje će ostati do 17. siječnja.

Još je vrlo neizvjesno tko će se danas pojaviti na Maksimiru, ali i tko će biti putnici za Čatež. Ismaël Bennacer i Monsef Bakrar nalaze se na Afričkom kupu nacija s reprezentacijom Alžira koju čeka osmina finala protiv DR Konga. Ukoliko izbore četvrtfinale, u Maroku će ostati još najmanje četiri dana.

Prema informacijama Germanijaka, neizvjestan je povratak i Matea Lisice kojeg je s terena udaljila mononukleoza. Nepoznata je budućnost na Maksimiru i Ronaela Pierre-Gabriela, dok s Dinamom sigurno na pripreme neće Dino Perić, koji bi ove zime mogao, šest mjeseci ranije, raskinuti ugovor i završiti svoj mandat.

Dinamo bi mogao napustiti i Moreno Živković koji nije u planu za pripreme u Čatežu.

Kovačevića može veseliti povratak Morisa Valinčića i španjolskog stopera Raula Torrentea. Isti izvor navodi da trener zasad može računati na sve ostale igrače te da na pripreme idu i Mudražija, Soldo, Villar, kao i Leon Jakirović o čijim se odlascima dosta govorilo.