Dinamo je trebao igrati na Dan pada Vukovara? Termin je ipak pomaknut

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo će prije nastavka HNL-a zaigrati osminu finala Kupa.

Dinamo u osmini finala igra u gostima protiv Karlovca 1919. Za taj dvoboj se dugo tražio pravi termin odigravanja zbog obveza Dinama u Europskoj ligi, a kad je konačno bio pronađen, kod mnogih je izazvao nevjericu.

U jednom je trenutku na službenoj stranici HNL-a osvanulo da će Karlovac i Dinamo odmjeriti snage u utorak 18. studenog, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Dogovoren je bio utorak kako bi Dinamo imao dan odmora više uoči subotnje ligaške utakmice s Varaždinom na Maksimiru.

No na kraju ipak se neće igrati na taj dan. Službeni termin utakmice je srijeda 19. studenog u 17 sati.