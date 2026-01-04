Dinamo je prije pola godine poslao ponudu za Krivaka, evo koliko su nudili

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Lokomotiva je ovog tjedna potvrdila da Fabijan Krivak karijeru nastavlja u češkoj Sigmi.

“Siguran sam da je Češka moj pogodak, stvarno sam oduševljen, nemam kaj reći. Drugačije je nego u SHNL-u, vidi se veća razina profesionalizma, a i ljudi su super. Očekujem vlastiti igrački napredak, dovoljno sam mlad da imam prostora za dodatan iskorak. Nova zemlja, nova sredina i liga mogu mi u tome pomoći. Želim se izgraditi”, rekao je Krivak o transferu.

SN donose da je za mladog reprezentativca Dinamo prije pola godine Lokomotivi nudio 200 tisuća eura, što na Kajzerici nije bila prihvatljiva ponuda.

Lokomotiva ga je prodala u Češku za dva i pol milijuna eura plus pola milijuna eura kroz bonuse i 15 posto od narednog transfera, a u HNL-u je odigrao 51 utakmicu uz četiri gola i pet asistencija.