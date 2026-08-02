Dinamo je odbio ponudu Engleza za Stojkovića! Evo koliko su ponudili

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Vrhunac ljetnog prijelaznog roka na Maksimiru donosi sve dinamičnije razgovore i pregovore, no u zagrebačkom Dinamu drže čvrst stav i visoke financijske kriterije kada su u pitanju odlasci ključnih eksponata.

Iz raznih menadžerskih krugova stižu tvrdnje kako je Luka Stojković trenutačno najtraženiji igrač zagrebačkog kluba na tržištu, ali prema pisanju Sportskih novosti, za njega je stigla tek jedna službena ponuda, i to ona engleskog Fulhama.

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Engleski prvoligaš poslao je ponudu u iznosu od pet milijuna eura, no u Dinamu su bez puno razmišljanja odbili ovaj iznos. Za mladog je veznjaka stigao i jedan neslužbeni upit talijanske Bologne, ističe isti medij. Kako se ljetni prijelazni rok bliži završnici, za očekivati je da će prave, znatno izdašnije ponude za Stojkovića tek početi pristizati.

Što se tiče ostalih odlazaka s Maksimira, u prvom je planu stoper Sergi Dominguez za kojeg se očekivao rasplet posla s Lazijem, no Rimljani se još nisu službeno očitovali. Dinamo za njega traži oko 15 do 16 milijuna eura s bonusima i ne planira popuštati, dok se za njega pojavio i opipljiv upit iz Bundeslige.

Izuzev transfera Monsefa Bakrara u egipatski Al Ahly za tri milijuna eura, ostale priče svedene su na neslužbene upite. Određeno opipavanje terena zabilježeno je i kod Diona Drene Belje, Morisa Valinčića te Arbera Hoxhe, no konkretnih službenih ponuda za njih za sada nema.