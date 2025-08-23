DINAMO – ISTRA (od 21 SAT): Modri u slavljeničkim tjednu traže četvrtu uzastopnu pobjedu

Nogometaši zagrebačkog Dinama, uz Hajduk jedina momčad sa stopostotnim učinkom, na Maksimiru u 4. kolu SHNL-a dočekuju Istru koja je dva puta remizirala u prve tri runde domaćeg prvenstva.
Tko nedostaje?
Dinamo: Ronael Pierre-Gabriel, Nikola Čavlina, Raul Torrente (ozljede), Miha Zajc (nespreman)
Istra 1961: Smail Prevljak, Israel Isaac Ayuma (ozljede)
Kovačević komentirao situaciju s Pierre-Gabrielom
Momčad Marija Kovačevića odlično je startala sezonu, osvojivši maksimalnih devet bodova u tri utakmice, pritom ne primivši nijedan gol.
Evo što je trener Dinama rekao uoči dvoboja s Istrom:
Službeno: Zvonimir Boban nositelj liste ‘Dinamovo proljeće’
Zvonimir Boban, legendarni igrač Dinama i ime koje ne treba posebno predstavljati, predstavljen je kao nositelj izborne liste “Dinamovo proljeće” te kandidat za novog predsjednika GNK Dinamo na predstojećim izborima koji će se održati 13. rujna.
Kladionice: Dinamo očekivano favorit
Kladionice nemaju dvojbu po pitanju ovog susreta.
Dinamo - pobjeda 1.35
Remi - 6.0
Pobjeda Istre - 11.0
Tko sudi?
Dvoboj Dinama i Istre vodit će Duje Strukan iz Splita glavni je sudac utakmice, pomoćnici su Dujo Sarić s Klisa i Vice Vidović iz Solina, dok je četvrti sudac Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a pomoćni VAR sudac Marjan Tomas iz Vladislavaca.
