DINAMO – ISTRA (od 21 SAT): Modri u slavljeničkim tjednu traže četvrtu uzastopnu pobjedu

Dvoboj Dinama i Istre vodit će Duje Strukan iz Splita glavni je sudac utakmice, pomoćnici su Dujo Sarić s Klisa i Vice Vidović iz Solina, dok je četvrti sudac Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a pomoćni VAR sudac Marjan Tomas iz Vladislavaca.