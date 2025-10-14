‘Dinamo ima svjetskog talenta, a Kovačević ga stavlja u 80. kod vodstva 3:0! Pa nemoj ga ni stavljati onda’

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Nogometni menadžer pričao je o velikom portugalskom talentu.

Andy Bara gostovao je u Podcast Inkubatoru, a veliku pozornost izazvao je dio razgovora o portugalskom wunderkindu Cardosu Vareli, 16-godišnjaku koji je ovog ljeta stigao u Dinamo.

Bara nije sretan kako se sada prema njemu odnose u Dinamu.

“Meni nitko ne može objasniti da Varela, koji je prošle godine igrao juniorsku Ligu prvaka za Porto i bio najbolji igrač, danas ne igra ni za juniore ni za seniore. Nešto u sistemu ne valja. Očekivao sam da će igrati više – ne zato što se zove Varela, nego zato što je to zaslužio na terenu. Jasno je da je sad u padu, nije igrao mjesecima i ima minimalnu minutažu”, rekao je Bara pa dodao:

“Mislio sam da će biti opcija broj jedan ili dva po onome što sam vidio. Istina, bilo je nesuglasica, zakasnio je na jedan trening – to ne mogu braniti. Ali on je dijete, dugo nije vidio roditelje. Treba mu stabilnost i podrška. To je svjetski talent, ima sve predispozicije da postane veliki igrač. Nadam se da će uskoro početi igrati.”

U službenom dijelu sezone upisao je Varela tek šest nastupa, bez konkretne statistike, a samo je jednom bio u početnoj postavi, u Kupu protiv Dinama iz Predavca.

“Očekivao sam puno više od cijele situacije, barem da dobije više minuta u HNL-u. Dinamo vodi 3:0 i stavlja ga u 80. minuti – pa nemoj ga ni stavljati onda”, poručio je Bara.

Na utakmici Dinama protiv Fenera bio je i sportski direktor Barcelone, Deco.

“Deco je bio na utakmici protiv Fenera. Rekao sam Barceloni: “Pratite ga sada, nemojte čekati da vas kasnije košta 100 milijuna eura”, rekao je Bara pa zaključio:

“Da je Varela igrao sve utakmice, danas bi vrijedio 30 milijuna eura. Sve je na Dinamu – kako da prodam dijete koje ne igra? Nikako. Ali ako bude igrao i ako se situacija stabilizira, Dinamo može za njega dobiti i 50 milijuna eura. Ključno je da sve bude kako treba i da mu se pruži prilika.”