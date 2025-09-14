Dinamo ima priliku pobjeći Hajduku, evo na koga će danas računati Kovačević

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo od 19:15 dočekuje Goricu u šestom kolu HNL-a. Domaćin se pobjedom ima priliku odvojiti na vrhu ljestvice, obzirom da je Hajduk poražen 0:2 u Varaždinu.

Dinamo se u prošlom kolu susreo s Varaždinom s kojim su podijelili bodove, a pobjeda protiv Gorice vratila bi samopouzdanje uoči najvećeg hrvatskog derbija koji ih očekuje u subotu na Poljudu.

Današnji protivnik, momčad Marija Carevića, se proteklih sezona pokazala kao ekipa koja Dinamu zna stvarati probleme pa je Mario Kovačević pripremio nekoliko promjena u početnom sastavu.

Očekuje se da će ovako izgledati Dinamo za domaću utakmicu:

Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Ljubičić, Mišić, Vidović – Lisica, Beljo, Stojković