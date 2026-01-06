Dinamo ima ponude za nekolicinu igrača, jedan od njih je Španjolac kojega je Boban platio tri milijuna eura

Podijeli :

xxDamirxKrajacx/xCROPIXx dinamo_kryvbas54-190725 via Guliver Image

Siječanjski prijelazni rok je u punom jeku pa se tako sve češće priča o mogućim transferima. Velika pažnja usmjeran je na Dinamo gdje ima mnogo nezadovoljnih igrača pa tako postoje interesi, ali i konkretne ponude za nekolicinu igrača.

Luku Stojkovića povezuju s odlaskom u Ujedinjene Arapske Emirate, pri čemu je Al-Jazira navodno spremna ponuditi 2,5 milijuna eura. Češka Sigma iz Olomouca je prema Sportskim novostima poslala je ponudu od 1,3 milijuna eura za Marka Soldu, dok se spominje i interes za Roberta Mudražiju.

Moguć je i transfer Sandra Kulenovića, a gotovo siguran odlazak je Gonzalo Villar koji iza sebe ima zavidnu nogometnu karijeru. U Španjolskoj je igrao za Valenciju, Elche i Getafe, nakon čega je nastupao za Romu i Sampdoriju. U Granadu je stigao u ljeto 2023. godine, kada je iz Rome transferiran za 1,8 milijuna eura. Prije četiri godine njegova je tržišna vrijednost dosezala čak 15 milijuna eura. U dresu Rome zabilježio je 64 nastupa, dok je za Granadu odigrao 76 utakmica uz učinak od tri pogotka i pet asistencija.

U Dinamu, međutim, nije ispunio očekivanja gledajući cifru za koju je doveden – tri milijuna eura. Ukupno je skupio 429 minuta igre, pritom postigao jedan gol i upisao jednu asistenciju. U jednom je razdoblju javno izrazio nezadovoljstvo zbog male minutaže, što je izazvalo kritike i od strane Zvonimira Bobana.