DINAMO – GORICA OD 19:15 Modri imaju priliku pobjeći Hajduku na + 3 uoči splitskog derbija!

Dinamo od 19:15 dočekuje Goricu u šestom kolu SHNL-a. Domaći se pobjedom imaju priliku odvojiti na vrhu ljestvice, obzirom da je Hajduk u Varaždinu izgubio 0:2. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.
Tko nedostaje?
Kod Dinama zbog suspenzije nedostaje Marko Soldo, a ozlijeđeni su Ronael Pierre-Gabriel i Raul Torrente. Kod Gorice su svi igrači dostupni
Tko sudi?
Carević očekuje težak susret
Gorica na Maksimir stiže sa samo jednom pobjedom iz prvih pet kola.
Susret je na press konferenciji najavio i trener Mario Carević.
"Dinamo je zaista puno uložio i to je sad potpuno drugačija momčad nego prošle sezone.
Beljo je gladan golova, Kulenović je gladan golova, a raznovrsniji su i u veznom redu. Kad staviš pritisak na Mišića, oslobodi se neka druga opcija. Svi su dobri na lopti i ne možemo se fokusirati na pojedince, već se nadam da ćemo biti dobri u zonskoj obrani i presingu kako bismo ih minimalizirali u njihovom nasrtaju”, rekao je Carević među ostalim.
Hoće li debitirati Bennacer?
Trener Dinama Mario Kovačević najavio je susret pred medijima.
„Gorica je dobra, igra zanimljiv i dobar nogomet, puno su mijenjali na ljeto kao i mi. Osvajaju bodove i moram pohvaliti kolegu Carevića. Znam da nije lako to sve uklopiti. Imaju dobru veznu liniju, igraju 5-4-1 ili 3-6-1, moramo se itekako dobro pripremiti i idemo prema pobjedi. Imaju iskusne igrače, imaju mlade igrače. Što se nas tiče, jako dobro smo iskoristili pauzu, trenirali su igrači koji su manje igrali", rekao je pa nastavio o Bennaceru:
„Bit će promjena u sastavu. Bennacer je u četvrtak odradio sjajan trening, mislim da ga nećemo koristiti protiv Gorice, ali vjerujem da će biti spreman za Hajduk."
Kovačević napravio nekoliko promjena
Gorica se prijašnjih sezona pokazala kao momčad koja Dinamu zna stvarati probleme pa se očekuje da će trener Kovačević nakon reprezentativke stanke napraviti pokoju promjenu.
Ovo je očekivani sastav:
Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Ljubičić, Mišić, Vidović – Lisica, Beljo, Stojković
Prva utakmica nakon povijesnih izbora
Jučer su u Dinamu održani prvi demokratski izbori, a iz maksimirskog kluba su poručili “kako je ovo ispunjenje snova generacija navijača koji su se godinama borili za ovakav, demokratski ustrojen klub”.
Rezultate pogledajte OVDJE.
