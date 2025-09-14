DINAMO – GORICA OD 19:15 Modri imaju priliku pobjeći Hajduku na + 3 uoči splitskog derbija!

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je susret pred medijima.

„Gorica je dobra, igra zanimljiv i dobar nogomet, puno su mijenjali na ljeto kao i mi. Osvajaju bodove i moram pohvaliti kolegu Carevića. Znam da nije lako to sve uklopiti. Imaju dobru veznu liniju, igraju 5-4-1 ili 3-6-1, moramo se itekako dobro pripremiti i idemo prema pobjedi. Imaju iskusne igrače, imaju mlade igrače. Što se nas tiče, jako dobro smo iskoristili pauzu, trenirali su igrači koji su manje igrali", rekao je pa nastavio o Bennaceru:

„Bit će promjena u sastavu. Bennacer je u četvrtak odradio sjajan trening, mislim da ga nećemo koristiti protiv Gorice, ali vjerujem da će biti spreman za Hajduk."