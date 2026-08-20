Dinamo ga prošle sezone ‘nije trebao’, sad će hit igraču ponuditi novi ugovor?

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GNK Dinamo

Aktivno je i dalje u Maksimiru po pitanju ugovora.

Dinamo je navodno odlučio dati novi ugovor veznjaku Lukasu Kačavendi, piše to tportal.

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Prošle sezone u Dinamu su procijenili da im Kačavenda nije neophodan pa su ga poslali na posudbu u austrijski LASK. Nakon povratka u Maksimir, na pripremama se izborio za svoju priliku i uvjerio Marija Kovačevića i Zvonimira Bobana da zaslužuje ostati u momčadi.

S obzirom na to da mu ugovor ulazi u posljednju godinu, u Maksimirskoj 128 svjesni su da moraju reagirati kako ga ne bi izgubili bez odštete nastavi li s ovakvim predstavama. Zbog toga se u narednim tjednima očekuju pregovori o novom ugovoru.