Dinamo emotivnom porukom čestitao svom bivšem igraču: ‘Olmić je svjetski prvak!’

Podijeli :

Eurasia Sport Images/JustPictures via Guliver

Nogometna reprezentacija Španjolske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu Met Life u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu 1:0.

Španjolski junak bio je napadač Barcelone Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti na asistenciju Nice Williamsa.

POVEZANO Ružne scene: Argentinci nasrnuli na Španjolce, nastradao i Dani Olmo! Rodri otkrio tajnu Španjolske i poručio: ‘Pobijedili smo veliku Argentinu s najboljim nogometašem na svijetu’

Španjolski reprezentativac Dani Olmo postao je prvi bivši igrač Dinama i prvi nogometaš koji je nastupao u HNL-u s naslovom svjetskog prvaka.

“Olmić je svjetski prvak! Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama, kao i prvi ikad igrač iz HNL-a koji je ponio titulu prvaka svijeta! Dragi Dani, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca”, poručio je Dinamo.

Olmo je u Zagreb stigao 2014. godine kao 16-godišnjak koji je odlučio napustiti Barceloninu La Masiju. Za prvu momčad Dinama odigrao je 124 službene utakmice, postigao 34 gola i osvojio pet naslova hrvatskog prvaka.

Dvanaest godina nakon dolaska u Zagreb zaigrao je u finalu Svjetskog prvenstva i sa Španjolskom pobijedio Argentinu 1:0.