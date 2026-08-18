Dinamo dovodi još jedno pojačanje? Evo tko je 19-godišnjak na pragu Maksimira

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Dinamovo bi redovi uskoro trebali postati bogatiji za još jedno mlado nogometno ime.

Prema navodima urugvajskoga novinara Leandra Hernandeza, 19-godišnji veznjak Lautaro Ultra postat će novi igrač zagrebačkog kluba. Dinama. Dinamo i urugvajski drugoligaš Oriental de La Paz u fazi su razmjene potrebne dokumentacije, dok financijske pojedinosti posla zasad ostaju nepoznate.

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Lautaro Alejo Ultra Goro rođen je 21. svibnja 2007. godine u Sorijanu. Prema pisanju Indexa, riječ je o dešnjaku, središnjem ili zadnjem veznom igraču čija je trenutna vrijednost na Transfermarktu procijenjena na 200 tisuća eura. Nakon prve faze razvoja u klubu Peñarol iz Doloresa, prešao je u Oriental de La Paz, gdje je sa samo 17 godina debitirao za seniorsku momčad i ubrzo postao važan oslonac sastava.

Zapaženi nastupi donijeli su mu i poziv u U-18 reprezentaciju Urugvaja pod vodstvom Diega “Rusa” Péreza, za koju je nastupio u dvije prijateljske utakmice protiv Argentine. Koliko u Orientalu vjeruju u njegov potencijal, potvrđuje i činjenica da su u svibnju s njim potpisali dugoročni ugovor sve do kraja 2031. godine.

Igrački profil mladoga Urugvajca ponajbolje opisuje njegova vlastita izjava: “O tiki-taki nema pregovora”. Riječ je o igraču koji inzistira na posjedu, traži loptu i teži brzoj kombinatorici, čime bi se trebao, barem ‘na papiru’, dobro uklopiti u filozofiju igre koju na Maksimiru gaji Mario Kovačević, ali i Jerko Leko u drugoj momčadi Dinama, koja je najizglednija destinacija za Ultru ako potpiše za hrvatskog prvaka.