Dinamo dovodi jednog od najvećih hrvatskih mladih talenata?

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NK Slaven Belupo

Dinamo je dogovorio novi dolazak na Maksimir.

Nakon Stjepana Radeljića i Mislava Oršića u Dinamo bi trebao stići Gabrijel Šivalec, 18-godišnje lijevo krilo Slaven Belupa, piše Index.

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Šivalec je rođen u Zaboku i proizvod je Slavenove škole, a iza njega je sezona u kojoj je za seniorsku momčad upisao 21 nastup, dva gola i jednu asistenciju. Prema podacima Transfermarkta, njegova se vrijednost trenutačno procjenjuje na 500 tisuća eura.

Pretprošle sezone redovito je igrao u juniorskoj Prvoj NL, gdje je upisao 35 ligaških nastupa i postigao pet golova. Prošlog ljeta priključen je seniorima na pripremama, a priliku je vrlo brzo iskoristio.

Za juniorsku reprezentaciju Hrvatske upisao je tri nastupa, a smatra ga se jednim od većih talenata hrvatskog nogometa.