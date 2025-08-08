Dinamo dočekuje Vukovarce koji drugi put zaredom gostuju na Maksimiru

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo i Vukovar na Maksimiru otvaraju drugo kolo SHNL-a večeras od 21 sat.

Plavi su na startu nove sezone igrali protiv slavonske momčadi, točnije Osijeka kojeg su na Opus Areni pobijedili 2:0. I Vukovar je, igrao protiv Zagrepčana, konkretno Lokomotive gdje je minimalno poražen. Danas je novi dan, nova šansa za izabranike Gordona Schildenfelda koji drugi put u tjedan dana gostuju na Maksimiru.

Bit će to lijepa nogometna fešta i na tribinama Maksimira gdje je do četvrtka poslijepodne prodano više od 12 tisuća ulaznica, uključujući i oko 5000 godišnjih.

Glavni sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), pomoćnici su Ivan Starčević (Dugo Selo) i Vedran Đurak (Sv. Ivan Zelina). VAR sudac je Tihomir Pejin (Donji Miholjac), a AVAR Antonio Melnjak (Rijeka).

Potencijalni sastav Dinama: Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Ljubičić, Mišić, Villar – Lisica, Beljo, Vidović.

Potencijalni sastav Vukovara: Bulat – Tabinas, Henning, Tadić, Tičinović – Biljan, Koeberle – Gastaldelo, Gonzalez, Banovec – Knöll.