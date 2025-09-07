Dinamo čestitao Anti Deliji na debitantskoj UFC pobjedi

Podijeli :

Jose Prestes via Guliver

Ante Delija (35) briljirao je u svom UFC debiju, nokautiravši Marcina Tyburu već nakon dvije minute borbe. Borac iz Dubrovnika je ušao u najpoznatiju svjetsku MMA promociju na spektakularan način, odmah pokazujući superiornost u stand-upu.

Tybura, četiri godine stariji, pokušao je zaustaviti Deliju u klinču, gdje ga je držao 30 sekundi i pokušao izvesti rušenje, ali nije uspio. Nakon samo 123 sekunde borbe, Delija je izveo razornu kombinaciju koja je završila nokautom. UFC je Deliji, koji nosi nadimak “Hodajuća nevolja”, dodijelio 50 tisuća dolara kao nagradu za “izvedbu večeri”, među četiri borca koji su zaslužili takvu nagradu.

Delija je dobio brojne čestitke, uključujući i onu od zagrebačkog Dinama: “Hrvatski borac i veliki dinamovac – Ante Delija! Ante je sinoć debitirao u UFC-u na način koji se ne zaboravlja — nokautom u prvoj rundi protiv iskusnog Marcina Tybure, 7. izazivača teške kategorije! Na najvećoj svjetskoj MMA pozornici pokazao je srce, snagu i nezaustavljivi gard hrvatskog ratnika. Ante, kapa do poda! Čestitke na povijesnoj pobjedi i sjajnom debiju!”

“Debi mi je ispunjenje sna na kojem sam radio 20 godina. Hvala Francuzima, hvala svim prijateljima koji su došli podržati. Hvala i Tomu Aspinallu, mom treneru i mojoj ženi. Borio sam se s Tyburom prije deset godina, kad sam slomio nogu kao Anderson Silva, a sada smo se borili u UFC-u. Nevjerojatno, osjećam se sretno”, izjavio je Delija.