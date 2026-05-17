Dinamo će protiv Slavena zaigrati u nikad viđenom sastavu

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Slaven Belupo i Dinamo Zagreb danas od 16 sati u Koprivnici igraju susret pretposljednjeg, 35. kola SuperSport HNL-a. Dinamo je već osigurao dvostruku krunu, dok je domaćin, unatoč vrlo dobroj prvoj polovici sezone, ostao bez plasmana u europska natjecanja. Iako dvoboj nema veći rezultatski značaj, pažnju privlači činjenica da bi trener Mario Kovačević mogao izvesti potpuno izmijenjenu postavu.

Nakon osvajanja kupa Kovačević je najavio brojne rotacije u završnici sezone, a dio standardnih prvotimaca neće nastupiti ni u jednoj od preostale dvije utakmice. Među njima je i Scott McKenna, koji se oporavlja od ozljede, a u klubu ne žele riskirati njegovo stanje uoči Svjetskog prvenstva.

U Zagrebu je ostalo čak osam igrača iz glavne rotacije, među kojima su Dominik Livaković, Sergi Dominguez, McKenna, Bruno Goda, Miha Zajc, Josip Mišić, Luka Stojković i Arber Hoxha.

Na vratima bi priliku mogao dobiti Ivan Filipović, dok se u središtu obrane očekuju Niko Galešić i 19-godišnji Marko Zebić, koji je ove sezone već ostavio dobar dojam, posebno protiv Hajduka. Na lijevom boku trebao bi zaigrati Matteo Perez Vinlof, dok je na desnoj strani još otvorena dvojba između Noe Mikića i Paula Tabinas. Tabinas je ove zime stigao iz Vukovara 1991, a dosad je za Dinamo nastupio samo u kup utakmici protiv Kurilovca.

U veznom redu očekuje se da će Marko Soldo zamijeniti Mišića, dok bi Sven Šunta mogao upisati prvi prvenstveni start. U napadu će igrati Dion Drena Beljo, koji lovi rekord Eduarda da Silva i nedostaju mu još četiri gola. Na krilima bi mogli zaigrati Gabriel Vidović ili mladi Cardoso Varela te Fran Topić, koji bi mogao imati prednost ispred Monsefa Bakrara i Matea Lisice.

Veću minutažu mogao bi dobiti i Patrik Horvat, koji može igrati u vrhu napada ili na lijevoj strani. Uz navedene igrače, Kovačević je u kadar uključio i četvoricu mladih nogometaša bez iskustva u prvoj momčadi. Riječ je o Nikolasu Šimiću, Josipu Brundiću, Nikoli Radniću i Taiju Žnuderlu.

Mogući sastav Dinama uključuje Filipovića na golu, obranu Tabinas – Galešić – Zebić – Perez Vinlof, vezni red Soldo – Bennacer – Šunta te napadačku trojku Topić – Vidović – Beljo.

“Lijepo smo proslavili, to je nagrada za sve nas. Nakon zimskih priprema imali smo pravi uzlet, kao što smo to i najavljivali. Sve se posložilo i igrali smo dobro. Dokazali smo to i u finalu Kupa u jednoj utakmici, a u prvenstvu se vidi razlika jer smo u kontinuitetu igrali dobro”, rekao je Kovačević uoči utakmice.

Trener Dinama pohvalio je i rad kolege Mario Gregurina.

“Moram pohvaliti rad Marija Gregurine. U zadnje vrijeme su malo usporili, ali čestitam im na pobjedi u zadnjoj utakmici. Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, ali kad krene utakmica, moja će ekipa dati sve od sebe da pobijedi i nagradi me slavljem za rođendan.”