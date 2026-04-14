Dinamo bi već idući tjedan mogao potvrditi titulu, evo što se sve treba poklopiti

Nogomet 14. tra 2026
Dinamo bi novi naslov prvaka mogao proslaviti već idućeg tjedna.

Dinamo je trenutno vodeća momčad prvenstva s 10 bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Dinamo u subotu na Maksimiru dočekuje Rijeku, zatim u srijedu 22. travnja gostuje kod Istre 1961, a samo četiri dana poslije u Zagreb stiže Varaždin.

A kako bi već idući tjedan Dinamo mogao postati prvak?

Ako Dinamo osvoji svih devet bodova iz tih utakmica, a Hajduk u susretima sa Slaven Belupom u Koprivnici, Osijekom na Poljudu i Rijekom na Rujevici osvoji najviše sedam bodova, zagrebačka bi momčad osigurala naslov već nakon susreta s Varaždinom, četiri kola prije kraja prvenstva.

Postoji i scenarij prema kojem bi Dinamo mogao potvrditi titulu još ranije i to već za osam dana u Puli. To bi se dogodilo u slučaju da Dinamo svlada Rijeku i Istru 1961, a Hajduk u dvobojima protiv Slaven Belupa i Osijeka osvoji najviše jedan bod.

