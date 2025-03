Podijeli :

Josip Bandic/CROPIX via Guliver

Dok u Maksimiru traje potraga za novim sportskim direktorom, bliži se ljetni prijelazni rok, a klupska strategija trebala bi već sada biti jasna uoči buđenja nogometnog tržišta. Očekuju se dolasci i odlasci, svlačionica će se osvježiti, a jedno od ključnih pitanja je hoće li Martin Baturina i sljedeće sezone nositi plavi dres.

Martin Baturina trenutačno je najvrijedniji Dinamov igrač, a u klupskom vrhu procijenili su njegovu vrijednost na oko 20 milijuna eura. No, konačnu će ocjenu ipak donijeti tržište. Pitanje koje se postavlja jest treba li Dinamo uopće prodati Baturinu, čak i ako stigne ponuda od spomenutog iznosa. S obzirom na pozitivne financijske rezultate iznesene na klupskoj Skupštini, Dinamo je u stabilnom stanju, nema financijskih problema, a blagajna nije prazna.

Međutim, financijska situacija nije jedini faktor u odlučivanju o mogućoj prodaji Baturine. O tome što misle menadžeri, govori jedan od najuspješnijih hrvatskih agenata, Marko Naletilić, koji nema dilemu:

“Dinamo bi ovoga ljeta, dođe li dobra ponuda, svakako trebao prodati Baturinu! Čak i neovisno o aktualnoj financijskoj situaciji u klubu, kao i o činjenici da se još uvijek čeka imenovanje sportskog direktora. Nešto će se u svemu pitati i igrača, on ima pravo napraviti iskorak u karijeri i ostvariti svoje ambicije. Kad gledam Baturinu, uvijek mi izgleda da bolje igra na većim i jačim utakmicama, dakle u hrvatskim derbijima ili na europskoj sceni. A to je pokazatelj da je motiviraniji na tim susretima, što je, uostalom, i logično.”

Naletilić dodaje i sljedeće:

“Dinamo bi trebao prodati Baturinu, ali nikako ne ‘na silu’, ne pod bilo koju cijenu! Ne treba ga poklanjati, ali dođe li kvalitetna ponuda, klub mora biti otvoren za razgovore o transferu. I dobro je što je Dinamo izvjesio visoku svotu odštete, iako na kraju tržište određuje pravu cijenu. Ali, postavi li klub neku nisku cijenu, teško je to onda u pregovorima osjetno podizati, gotovo nemoguće. Uostalom, Baturina je reprezentativac, važan je igrač, na nekim je utakmicama bio i starter i to u mnogome utječe na visinu transfera.”

Nije svejedno hoće li Dinamo prodati Baturinu sada ili za godinu dana. Vrijeme prodaje igrača može značajno utjecati na iznos transfera, posebice kada su u pitanju kupci iz Liga petice. Takvi klubovi najčešće kupuju potencijal, a ne formiranog igrača. Igrač s 24 godine više se ne tretira kao potencijal, već kao gotov proizvod, što može otežati realizaciju velikog transfera. Svi tržišni parametri sugeriraju da bi Dinamo trebao prodati Baturinu ovoga ljeta, dok je u godinama kada može postići najbolju cijenu. Osim toga, u svlačionici već postoje mladi igrači koji bi mogli preuzeti veću odgovornost, poput Stojkovića i Kačavende. Iako nisu identični tip igrača kao Baturina, mogu na drugačiji način interpretirati njegovu ulogu na travnjaku.

Je li Baturina prerastao SuperSport HNL?

“Nije jednostavno odgovoriti na to pitanje. Sudeći prema nekim igrama, moglo bi se tako zaključiti. No, statistika nudi suprotan odgovor – na 35 klupskih utakmica ove sezone postigao je šest pogodaka i upisao devet asistencija. Još je sedam puta igrao za Hrvatsku, postigao je jedan zgoditak i jednom asistirao. Dakle, u statističkom dijelu ima još prostora za poboljšanje. Također, u nekim segmentima igre, posebice u defenzivi, može dodatno napredovati.”

Koja bi od Liga petice najviše odgovarala Baturini?

“Smatram da bi za njega najbolja bila španjolska LaLiga, ali ne čini mi se baš realan transfer u tu zemlju. Samo su tri kluba u Španjolskoj likvidna do te mjere da bi mogli izdvojiti 20-ak milijuna eura za igrača – Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid – a do njih je vrlo teško doći. Međutim, ne vidim da bi bilo koja od Liga petice bila problematična za Baturinu. Snašao bi se u svakom od tih natjecanja. Naravno, morat će promijeniti neke igračke navike, ali to će doći samo od sebe. Brzo će shvatiti što se traži, kao što su to činili i gotovo svi naši igrači prije njega. Trkački dio i taktičku disciplinu uvijek se može poboljšati, ali ono što mu je Bog dao, onaj prirodni talent, nitko mu ne može oduzeti. Kao što se nadarenost ne može steći isključivo radom, tako se radom može poboljšati kvaliteta igrača i nadograditi njegov talent.” zaključuje Marko Naletilić.