Dinamo bez konferencije prije derbija, Kovačević će se obratiti video izjavom

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Uoči najveće utakmice našeg nogometa između Dinama i Hajduka (subota, 6. prosinca u 15 sati HRT 2) trener Hajduka Gonzalo Garcia održat će presicu za medije u petak od 13:45. S druge strane, iz Dinama je potvrđeno kako Mario Kovačević opet neće održati presicu.

Kako navode iz Dinama, umjesto konferencije na kojoj novinari mogu postavljati pitanja, Dinamo će poslati unaprijed snimljenu najavu dvoboja. Iz kluba kažu i kako ne postoji obveza od strane HNS-a ili nositelja TV prava za održavanjem konferencije za novinare uoči utakmice.

Ovo nije prvi put da je klub s Maksimira povukao ovakav ili sličan potez. Kovačevića nije bilo pred novinarima u Karlovcu, kao ni uoči i nakon utakmice protiv Varaždina. Očito je u Maksimiru dogovoren silenzio stampa u ciklusu nakon posljednje reprezentativne stanke.

U tom je periodu osoblje iz Maksimira potpuno se povuklo. Kovačević daje izjave nakon utakmica, ali to je dužan prema vlasniku TV prava za utakmice SHNL-a. Za razliku od toga, Dinamo je za Europsku ligu održao normalne konferencije jer tako nalažu UEFA-ini propisi.

Iz kluba su potvrdili da se ne radi o nikakvom bojkotu, te da će trener Kovačević pred medijima biti nakon maksimirskog derbija.