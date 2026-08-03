Dinamo besplatno dovodi mladog igrača iz PSG-a!

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Giuseppe Velletri Sportspressphoto

Francuski ofenzivac Noah Nsoki trebao bi postati novi član 'modrih' čim uspješno obavi liječnički pregled.

Kako doznaju SN, 19-godišnji nogometaš u Zagreb bi trebao stići u srijedu ili četvrtak, nakon čega će potpisati ugovor do ljeta 2031. godine.

Riječ je o transferu koji je realizirao sportski direktor Dinama Dario Dabac, a zagrebački klub pritom neće platiti odštetu PSG-u. Umjesto fiksne odštete, Dinamo i pariški klub dogovorili su da će eventualni prihod od budućeg transfera igrača podijeliti u omjeru 50:50.

Za prvu momčad pariškog kluba odigrao je dvije službene utakmice – jednu u prvenstvu i jednu u Kupu.

Podsjetimo, Dinamo je isprva ponudio PSG-u oko 700 tisuća eura te deset posto od Nsokijeva budućeg transfera, međutim u francuskoj prijestolnici su takvu ponudu odbili.