Dinamo ako osvoji naslov može direktno u Ligu prvaka, evo tko su mu konkurenti

Dinamo je proteklog vikenda u 10. kolu SuperSport HNL-a svladao Osijek 2:1, golovima stopera Scotta McKenne i Sergija Domingueza, dok je za Osječane zabio Šimun Mikolčić.
Tom pobjedom Dinamo je zadržao vrh ljestvice s 22 boda, koliko ima i Hajduk, ali s boljom gol-razlikom.
Ako bi europska sezona završila danas, Dinamo bi kao prvak s najboljim koeficijentom među ligama od 11. do 55. mjesta dobio izravan plasman u Ligu prvaka. Naime, UEFA-ina nova pravila otvaraju dodatno mjesto za takve prvake ako pobjednik Lige prvaka već ima osiguran nastup kroz nacionalnu ligu.
