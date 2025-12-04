Derbi visokog uloga u Maksimiru sudit će Patrik Kolarić

Povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je suce za 16. kolo hrvatskog nogometnog prvenstva koje se igra od 5. do 7. prosinca
Najveću utakmicu hrvatskog nogometa derbi vodećeg Dinama i drugog Hajduka na Maksimiru, koji je na rasporedu u subotu od 15 sati (HTV 2,), sudit će po mnogima ponajboljem našem sucu Patriku Kolariću. Pomoćnici će mu biti sugrađani Bojan Zobenica (Velika Gorica) i Marjan Tomas (Vladislavci), četvrti sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), a u VAR sobi će biti Ivan Bebek (Rijeka) i Ivan Matić (Osijek).
Kolo će u petak otvoriti Slaven Belupo i Gorica, sudit će Zdenko Lovrić (Đakovo). Drugi subotnji ogled, onaj između Rijeke i Vukovara 1991, pripao je Ivanu Vukančiću (Benkovac),
I u nedjelju imamo dvije utakmice, najprije je to gostovanje Lokomotive kod Varaždina a dvoboj vodi Mate Erceg iz Benkovca. I za kraj, kolo će svojim susretom od 17.30 na Opus Areni zaključiti Osijek i Istra 1961, a taj je okršaj pripao Igoru Pajaču (Sv. Ivan Zelina).
