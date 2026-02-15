Derbi Osijeka i Hajduka proglašen je utakmicom visokog rizika

Na stadionu Opus Arena u Osijeku će se u nedjelju s početkom u 17.45 sati odigrati nogometna utakmica 22. kola Hrvatske nogometne lige između NK Osijek i HNK Hajduk koju je Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova proglasilo utakmicom visokog rizika.

Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija – uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14,70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22), poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, navodi MUP na svojim službenim stranicama.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, svi su posjetitelji pozvani da se pridržavaju odredbi vezanih uz Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, osobito vezano uz neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

“Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice”, navodi se u MUP-ovom priopćenju.