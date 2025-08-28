Dario Bel sudi u Jadranskom derbiju na Poljudu

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Osječki arbitar Dario Bel dijelit će pravdu na nedjeljnom Jadranskom derbiju Hajduka i Rijeke na Poljudu.

Peto kolo SuperSport HNL-a zatvorit će se u nedjelju 31. rujna na Poljudu s početkom u 21 sat Jadranskim derbijem Hajduka i Rijeke.

Hajduk s Dinamom dijeli vrh s 12 bodova, dok je aktualni prvak Rijeka tek na šestom mjestu s četiri boda. Uz to, Riječane u četvrtak navečer čeka teško gostovanje u Solunu protiv PAOK-a u revanšu playoffa Europa lige.

U četvrtak je objavljeno kako će glavni sudac Jadranskog derbija biti Dario Bel iz Osijeka. Pomoćnici su mu Goran Pataki (Đakovo) i Ivan Janić (Ilok), četvrti je sudac Filip Cindrić iz Nove Kapele, a u VAR sobi će biti Tihomir Pejin (Donji Miholjac) i Ivan Vučković (Zagreb).

Belu će to biti peti put da sudi Hajduku i Rijeci. Do sada je Hajduk upisao tri pobjede, a Rijeka jednu.