Đalović: Sigurno nisam podcijenio Shelbourne, Osijek je bio bolji protivnik od Dinama

Nakon kiksa protiv Shelbournea, Riječanima su misli usmjerene ka gostovanju Osijeku.

Utakmica na Opus Areni je na rasporedu sutra od 21 sat, a dvoboj je najavio trener Rijeke Radomir Đalović.

“Poslije startne pobjede protiv Slaven Belupa čeka nas teško gostovanje kod suparnika koji je odigrao odličnu utakmicu protiv Dinama. Gledali smo tu utakmicu, gledali smo i pripremne utakmice protiv Dinamo Kijeva i Slaven Belupa. U Osijeku je dobar stadion, lijepa atmosfera i moramo se postaviti kao što je to bilo protiv Slaven Belupa, da odigramo pravu utakmicu kako bismo što prije zaboravili Shelbourne i nastavili dobro u prvenstvu”, rekao je Đalović.

Irci su definitivno šokirali Riječane…

“Sreća je da je nova utakmica brzo, prvo protiv Osijeka pa revanš u Irskoj. Ja sigurno nisam podcijenio Shelbourne, rekao sam da možda nije atraktivna ekipa imenom, ali momčad koja fizički dobro izgleda i koja nije loša, i rekao sam da su dobro igrali u gostima i protiv Qarabaga i Linfelda. Poveli smo 1:0, i onda primili dva gola, mislim da je Majstorović ostao ne bi primili gol.”

Slijedi Osijek.

“Bitno je da se što prije vratimo u normalu, da igramo kao protiv Belupa i prije, oni su protiv Dinama bili i bolji protivnik. Momčad je to koja je potentna, brza ekipa, bili su i bolji od Dinama prvih sedamdeset minuta.”

Brojne ozljede muče klub s Rujevice, ali dobra vijest je povratak Tonija Fruka.

“Neće biti Majstorovića, a upitni su Rukavina koji je u fazi oporavka, te Radeljić, Ndockyt, Janković i Petrovič. Vidjet ćemo na zadnjem treningu tko je spreman, tko bude spreman taj će igrati”, zaključio je Radomir Đalović.