Đalović: Prvi smo, sami smo stvorili pritisak, ali uživamo u tome

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Rijeke u subotu 19. travnja od 18.45 sati gostuju kod Istre 1961 u 30. kolu SuperSport HNL-a. Momčad Radomira Đalovića odlazi na teško gostovanje na Aldu Drosini gdje će Bijeli imati jedan od najtežih ispita u završnici sezone. Imat će Rijeka i snažnu navijačku podršku, put Pule će veliki broj navijača Rijeke što su sve preduvjeti za veliku utakmicu.

Nogometaši Rijeke u subotu 19. travnja od 18.45 sati gostuju kod Istre 1961 u 30. kolu SuperSport HNL-a. Momčad Radomira Đalovića odlazi na teško gostovanje na Aldu Drosini gdje će Bijeli imati jedan od najtežih ispita u završnici sezone. Imat će Rijeka i snažnu navijačku podršku, put Pule će veliki broj navijača Rijeke što su sve preduvjeti za veliku utakmicu.

– Istra 1961 je prva od tri utakmice u nizu, lokalni derbi. Vidjeli smo i u Kupu koliko smo imali problema. Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica, ali veseli me dobar ambijent, puno naših navijača, dobar teren… Sve su to preduvjeti da odigramo pravu utakmicu, da budemo kakvi smo bili protiv Varaždina do isključenja. Nema Škorića i Radeljića, falit će još igrač ili dva iz prošle utakmice, ali napravit ćemo sve da pobijedimo i osvojimo tri boda, rekao je Radomir Đalović.

Rijeka je protiv Istre 1961 ove sezone odigrala četiri utakmice od kojih je svaka imala potpuno različite specifičnosti.

– Istra 1961 je dobra momčad, pokazali su se protiv nas u Kupu, pobijedili Dinamo, vodili u Gorici… Pratili smo ih, znamo kako igraju, ali najvažnije je da mi izađemo pravi. Varaždin? Kada pobijediš u 92. minuti dobiješ još veće samopouzdanje i motiv da ostaneš tu gdje jesi. Pritisak? Nema ga što se tiče kluba i ljudi, ali prvi smo i sami sebi smo stvorili pritisak. Da smo treći, četvrti ne bi bilo ničega, ali mi smo prvi, svojom kvalitetom smo si nametnuli pritisak. Moramo ići utakmicu po utakmicu i vjerovati u sebe. Pokazali smo kvalitetu i želimo biti optimisti. Svi su svjesni kakvu priliku imamo i to je naša najveća snaga. Zajedništvo, želja, borba, kompaktnost. Svaki igrač daje sve za klub i suigrača, rekao je Đalović.

Iz kuta svlačionice utakmicu je najavio veznjak Amer Gojak.

– Očekuje nas teška utakmica, svi znamo što ova utakmica znači. Spremni smo i ako odradimo zahtjeve koje stožer stavi pred nas uvjeren sam da pozitivan rezultat neće izostati, a pogotovo uz navijače koji će nam biti vjetar u leđa. Istra 1961 ima puno kvalitetnih igrača, ali mi gledamo sebe, rekao je Gojak.

Veznjak Rijeke zna kako je osvajati trofeje u HNL-u, ali tu priču za sada je gurnuo po strani.

– Ne razmišljamo o trofejima već idemo utakmicu po utakmicu. Imamo svoj put i svoj cilj. Treniramo jako, motivirani smo i vidjet ćemo gdje će nas to do kraja dovesti. Imamo momčad za velike stvari, krasi nas obiteljska atmosfera i užitak je igrati i trenirati s takvim igračima, zaključio je Gojak.