Đalović: Protiv Hajduka moramo pokazati da je okršaj u Solunu bio samo loš dan

HNK Rijeka

Trener Rijeke Radomir Đalović otkrio je razmišljanja pred Jadranski derbi na Poljudu u nedjelju od 21 sat.

Nakon bolnog poraza od PAOK-a na gostovanju (5:0) i ispadanja u Konferencijsku ligu, pred aktualnim prvakom Rijekom je derbi protiv Hajduka.

Za vodećim Dinamom i Hajdukom Rijeka zaostaje već osam bodova.

“Dolazi nam derbi za koji znamo koliko znači našim navijačima, ali i nama u ovom trenutku. Moramo pokazati da je utakmica u Solunu bila samo jedan loš dan”, rekao je Đalović za klupske stranice.

Hajduk je i dalje stopostotan, dok Rijeka ima poraz protiv Dinama (0:2) te Varaždina u prošlom kolu HNL-a (1:2).

“Hajduk je u prvenstvo krenuo dobro, moramo se suprotstaviti agresivnom igrom, biti hrabriji u nekim situacijama. Znamo svi koje su opasnosti Hajduka, imaju niz kvalitetnih pojedinaca.”