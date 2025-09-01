Đalović otkrio što mu je Mišković rekao o prodaji Rijeke

Podijeli :

Matthieu Mirville via Guliver Images

Sve više se ovih dana šuška kako je Damir Mišković prodao Rijeku američkom poduzetniku, a o tome je pričao i Radomir Đalović.

U posljednjem susretu petog kola hrvatskog nogometnog prvenstva, velikom Jadranskom derbiju, Hajduk i Rijeka su pred 29.000 gledatelja na Poljudu odigrali 2:2 pri čemu je domaćin izjednačio u petoj minuti nadoknade.

Rijeka je povela u 21. minuti golom Luke Menala, izjednačio je Rokas Pukštas u 42. minuti, novu prednost gostima donio je Bruno Bogojević u 55. minuti, a konačnih 2:2 postavio je Pukštas novim golom u petoj minuti nadoknade.

Puno se šuškalo prije Jadranskog derbija o mogućem otkazu treneru Rijeke Radomiru Đaloviću, pa je on progovorio o svojoj budućnosti, ali i prodaji Rijeke.

“Što da kažem? Piše se, u par navrata sam mislio da sam ubio čovjeka. Trener je taj koji odgovara za rezultat. Ja sam osvojio duplu krunu, ušli smo u Konferencijsku ligu, jedini klub u Europi uz Dinamo. Dogodio se PAOK, raspali smo se, ali OK, nema problema, idemo dalje. O Damiru Miškoviću imam nepokolebljivo mišljenje, nas ne zanima hoće li se klub prodati. Kakve će odluke klub donositi, to nije na meni. Mišković mi je rekao da prodaja još nije gotova.

Dogodio se Shelbourne, PAOK nas je ubio, ni mi nismo bili normalni, igrali smo svaka tri dana. Ne tražim alibi. Idemo dalje pa ćemo vidjeti. Ima se još puno za igrati. Bitno je da i završi prijelazni rok, zbog Fruka, Jankovića…”