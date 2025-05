Đalović: Odlazak u Dinamo? Osjećao bih se kao izdajica… Ne bih otišao ni da me zvao City

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Trener Rijeke Radomir Đalović dao je intervju u kom se dotaknuo i svog statusa na klupi Rujevice.

Rijeka je tri kola prije kraja HNL-a na bodu ispred drugoplasiranog Dinama te na tri boda od trećeplasiranog Hajduka. Ovu subotu Rijeka gostuje kod Šibenika.

POVEZANO Sopić: Rijeka će lakše pobijediti na Poljudu nego na Šubićevcu!

Otkrio je u intervjuu za Tportal kako je izgledao njegov dolazak u Rijeku.

“Dočekali su me treneri Tadić i Budicin. I meni je jedina misao bila da sam počašćen što sam uopće dobio priliku. Jer Rijeka je klub koji mi je puno dao, koji mi puno znači. Normalno, radeći s tim trenerima, stjecao sam nova iskustva i znanja. Svi do jednog, Jakirović, pa i njegov pomoćnik Salatović, Cosmi, Sopić, jako su mi puno pomogli. Od svakog od njih sam ponešto uzeo, baš kao i od onih koji su me vodili kroz igračku karijeru. Da ih sve opet ne nabrajam, ali i da dodam Portugalca Peseira.”

Ostao je u klubu dok ga je Sergej Jakirović zvao u Dinamo.

“Jakirović je moj prijatelj i napravio je odličan rezultat. Naravno, družili smo se i izvan nogometnog terena. I on je želio da s njim idemo svi, od Salatovića, Ivančića, Roguljića… No osjećao sam se da bih izdao ljude u Rijeci jer sam došao u klub prije njega. I oni su mi dali priliku. Iako meni ni na kraj pameti nije bilo hoću li nekoga time kupiti ili ne. To je za mene bio normalan slijed. Vjerujte mi, da je došao i Manchester City, meni to ne bi bila opcija.”

Postoji li kod Rijeke neki rezultatski imperativ?

“Rijeka kao klub svake godine ima cilj da bude u Europi. Ali nikad nismo imali nad glavom mač predsjednika da moramo biti prvak. Međutim, kada dođeš u priliku, kao što je sada, gdje si na koračić do naslova, gdje si u finalu Kupa, normalno je da si sam staviš taj pritisak i nadaš se da ćeš osvojiti nešto od tog dvoje. Kažem, najzaslužniji su igrači koji su nas doveli do ove prilike. Jer, evo, tri kola prije kraja u borbi smo za naslov. I da smo ispali iz Kupa, odnosno da smo četvrti, vjerojatno sada nitko ništa ne bi rekao. Ali ovako smo u prilici i želimo te trofeje.”