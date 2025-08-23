Đalović najavio Varaždin: ‘Samopouzdanje nakon PAOK-a treba nam biti vjetar u leđa’

Podijeli :

HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke u nedjelju, 24. kolovoza, s početkom u 21 sat na stadionu Rujevica dočekuju momčad Varaždina u sklopu 4. kola SuperSport HNL-a. Riječani u ovaj susret ulaze s dodatnim samopouzdanjem nakon vrijedne pobjede protiv PAOK-a u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Europsku ligu. Jedini pogodak u tom susretu postigao je Luka Menalo. Najavu utakmice dao je Radomir Đalović, trener Rijeke.

“Čeka nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog suparnika, pogotovo nakon velikog pražnjenja kakvo smo imali protiv PAOK-a. Varaždin je momčad koja ima i glavu i rep, koja je pokazala kvalitetu i u prošlom prvenstvu i u dosadašnjim utakmicama. Moramo vidjeti s kakvim kadrom raspolažemo, koji će igrači biti spremni.

Ući ćemo maksimalno angažirano i agresivno, želimo napraviti dobar pritisak i doći do pobjede. Varaždin je dobar, ali igramo pred svojim navijačima, a dodatno samopouzdanje koje smo dobili nakon PAOK-a treba nam biti vjetar u leđa”, poručio je trener Rijeke.

U klubu s Rujevice s velikim poštovanjem govore o protivniku koji je prošle sezone ostvario zapažene rezultate, a i u europskim natjecanjima ostavio dobar dojam.

“Varaždin je doveo dva, tri dobra igrača, pojačali su se iskusnim imenima u obrani i veznom redu. Stabilni su, igrali su dobro i u Europi. Imaju kvalitetnog trenera i dugo su na okupu.

Prema naprijed imaju brze i nezgodne igrače poput Dabre, Latkovića, Belcara i Antunovića, u sredini dobro igra Duvnjak, došao je Puclin i nekoliko zanimljivih stranaca. Riječ je o izuzetno zanimljivom kadru”, dodao je Đalović.