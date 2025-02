Đalović najavio Hajduk pa zabrinuo navijače: ‘Utakmica s Dinamom ostavila je posljedice’

U srijedu od 17 sati na Poljudu će se odigrati četvrtfinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Hajduka i Rijeke.

Obje momčadi dolaze u sjajnoj formi nakon uvjerljivih pobjeda – Hajduk je s 4:0 svladao Osijek, dok je Rijeka istim rezultatom pobijedila Dinamo.

Trener Rijeke Radomir Đalović istaknuo je kako njegovu momčad očekuje izazovan susret:

“Očekuje nas teška utakmica, kiša će padati u Splitu baš kao što pada u Rijeci, dakle bit će i težak teren za igru. Tek prije same utakmice vidjet ćemo tko će moći igrati, utakmica s Dinamom ostavila je posljedice pa imamo nove probleme. Koncentrirani smo samo na Poljud, o Gorici ćemo razmišljati nakon utakmice.

Bit će rotacija, ali vjerojatno prisilnih. O konkretnim imenima, naravno, ne bih. Velika pobjeda nad Dinamom je iza nas. Nema minulog rada! Zgusnut raspored, teška utakmica, ali ogromna je želja kod mojih igrača. I oni ozlijeđeni stalno žele igrati.”

Duje Čop je osjetio problem protiv Dinama, zato sam ga i zamijenio. Vidjet ćemo hoće li biti spreman. On je među onima o čijem ćemo eventualnom igranju na Poljudu odlučiti neposredno prije početka utakmice” , rekao je Đalović.

Đalović naglašava da će Rijeka odigrati punom snagom:

“Ne znam jesmo li sad u boljoj situaciji i s više izgleda da osvojimo naslov nego prošle sezone. Jako puno je do kraja, iskusniji smo za prošlu sezonu no i otišlo je osam, devet, ne znam ni sam koliko igrača. No i ovi su u sjajnoj formi. Ali daleko je kraj.