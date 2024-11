Đalović komentirao izbacivanje Andrića iz prve momčadi: ‘To je to’

Podijeli :

HNK Rijeka

U nedjelju na Rujevici Rijeka dočekuje Osijek, a susret su najavili Radomir Đalović i Marco Pašalić.

“Čeka nas protivnik koji je je u jedno jako ozbiljnom pozitivnom nizu. Treniralo se dobro ovaj tjedan. A imamo i dosta problema što se sastava tiče. Uz Jankovića koji ima tri žuta kartona imamo i nekoliko ozlijeđenih igrača i vidjet ćemo u dva naredna treninga hoće li netko od njih biti na dispoziciji. No tko god bude spreman… Naći ćemo 15 igrača da u nedjelju izađu na Rujevicu spremni, maksimalno koncentrirani, da odgovore svim zahtjevima i ako uz naše navijače napravimo pravi pritisak od 1. minute ja očekujem da će Rijeka opet pobijediti”, rekao je Đalović u uvodu pa dodao:

“Ja sam uvjeren da ćemo u nedjelju istrčati s još većom energijom nego u prošlome kolu kad smo pobijedili u Puli. Od naše pobjede u Osijeku oni su doveli pet novih igrača od kojih su četvorica standardno u prvih 11 i nositelji igre koji zabijaju golove i rješavaju utakmice. Što se tiče nas… Tad smo imali Ivanovića i Hodžu, ali sad smo izborili tu pobjedu protiv Istre koja nam mora dati zamah da u nedjelju, opet ponavljam jako bitnu stvar: pred svojim navijačima, odigramo jednu odličnu utakmicu s jako velikom energijom i velikom dozom pozitivne agresivnosti”.

Izostanaka ima u obje momčadi.

“Njima ne igraju Jugović i Jelenić, ali manje se zamaram Osijekom, a više gledam svoj tim. Nama Janković koji je stožerni igrač i njegov je izostanak hendikep za nas, to je činjenica. No tko god dođe na njegovo mjesto u nedjelju ja sam uvjeren da će na sve zahtjeve koje utakmica nosi odgovoriti odlično jer svi momci dobro treniraju, pokazali su i u pripremnoj utakmici s Opatijom da zavrjeđuju šansu tako da uopće ne sumnjam da će oni koji istrče biti na razini koju očekujemo”, rekao je Đalović.

Otkrio je i što se događa s Andrićem.

“Što se tiče Komnena Andrića… Kršenje klupske discipline. On je do daljnjeg odstranjen iz momčadi i to je – to. Ne bih ništa dodatno komentirao, a o daljnjim koracima bit ćete obaviješteni. Tko će na ‘devetku’? Perica ima ogromnu želju da igra i da nam pomogne, ali ozlijeđen je i tek ćemo vidjeti hoće li biti spreman i hoće li zaigrati on ili Dogan.”

Komentirao je i Osijek.

“Gledao sam skoro sve njihove utakmice i pobjedu u Maksimiru i onu u kupu koju su jedva prošli. Ja stalno ponavljam da Osijek stalno igra dobro. Nisu imali sreće na početku sezone, npr. od Dinama dobili gol u 90′, u Europi ispali na penale, protiv Šibenika imali 26-27 udaraca na gol bez da su zabili gol. A doveli su četiri igrača koji su im donijeli i kvalitetu i iskustvo. I Jakupović i Hernani i Dantas i Tuia koji igra u obrani. No ponavljam, u nedjelju smo bitni: mi.”

Nanizali su se neriješeni rezultati.

“Meni je bilo krivo u onom našem nizu od četiri remija zbog mojih igrača koji su stalno pa i tada radili odlično, pokazivali veliku želju i bilo je tu utakmica koje smo realno zaista trebali pobijediti. Tako da mi je prije svega drago zbog njih što smo u prošlom kolu pobijedili, a Rijeka pokazala koliko je jedinstvena i borbena. Pa ponavljam: to nam mora biti poticaj za pobjede u nizu.”

Marco Pašalić dobio je pitanje: ‘Što aktualnoj momčadi nedostaje da zaigra kao prošle sezone?’

“Ne nedostaje ovoj Rijeci ništa! Treniramo dobro. Falilo nam je ponekad malo sreće. Ja vjerujem u ovu ekipu, znam da imamo kvalitetu, da smo jaki i da radom zaslužujemo sreću koja će onda sigurno i doći. Mi smo u Osijeku igrali bolji nogomet, borili se za tu pobjedu i zaslužili je. Ako tako odigramo i u nedjelju, ja mislim da su velike šanse da ih opet dobijemo”, kazao je Pašalić.