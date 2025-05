Dalmatinski derbi visokog rizika: Očekuje se 1000 policajaca, a cijeli Istok će biti “bijeli”

Podijeli :

Robert Matić/hajduk.hr

Odmah nakon što je Makedonac Trajkovski u završnici utakmice matirao Zlomislića za 2-1 Hajduka nad Rijekom, a potom i sudac označio kraj poljudskog dvoboj,a navijačima Splićana u trenu su porasle šampionske ambicije. Pritom se nije samo smračilo Armadi i navijačima Rijeke, već vjerujemo i šibenskoj policiji koja tako u nedjelju umjesto "obične“ utakmice dalmatinskih rivala za prestiž, ima utakmicu od najvećeg sigurnosnog izazova!

Oživljavanjem Hajdukovih šampionskih ambicija brojni navijači Hajduka krenut će u nedjelju prema Šubićevcu u ogromnom broju. Nema sumnje da će Krešimirov grad toga dana biti poprištem od najvećeg sigurnosnog rizika obzirom na poznati animozitet Torcide i Funcuta, ali i važnost samog susreta za Splićane.

Očekuje se dolazak nekoliko tisuća Hajdukovih pristaša, od čega najveći broj njih iz Šibensko-kninske županije, okolice koja gotovo stopostotno diše za Bijele. Naravno, stiže i popriličan broj torcidaša iz Splita i čitave Dalmacije, ali utakmica koja može odlučiti prvaka neće ostaviti ravnodušnima niti Šibenikove pristaše, bez obzira što su narančasti porazom u Puli i matematički postali drugoligaši. Možemo samo zamisliti što bi bilo da nedjeljna utakmica odlučuje osim o prvaku i o ostanku Šibenika…

VEZANA VIJEST Hajduk se požalio na promjenu termina zadnjeg kola HNL-a: ‘Mi nismo pristali na to!’ Istra razbila Šibenik i službeno ga izbacila u 1. NL, Puljani preuzeli četvrto, ‘europsko’ mjesto

Kao i uvijek, najveću pozornost i zanimanje navijača splitskog kluba predstavlja način raspodjele ulaznica. Iz splitskog navijačkog tabora zavladala je prava pomama za dolaskom na Šubićevac, nekoliko tisuća pristaša Bijelih najavljuje dolazak u Šibenik. Naravno da neće toliko navijača Hajduka moći prisustvovati utakmici, jer Šibenikov stadion raspolaže s ograničenim kapacitetom, manjim od 3000 mjesta. Od toga zapadna tribina na kojoj su tradicionalno smješteni domaći navijači, Funcuti i ostali simpatizeri domaćeg kluba, zauzima 2/3 kapaciteta.

Prilikom posljednjeg gostovanja Bijelih uoči Božića ponovno su porasle tenzije iz ST tabora oko broja raspoloživih karata, ali za ovu utakmicu domaćin je osigurao po još uvijek neslužbenim informacijama cijelu istočnu tribinu kao u slučaju nedavnog gostovanja Dinama! Otprilike bi to značilo oko 600-700 navijača Hajduka koji bi se mogli smjestiti na istoku.

Što se zapadne tribine tiče, na nju će se moći smjestiti isključivo navijači Šibenika, pretplatnici, članovi kluba, sponzori, uz dodatak da nema fizičke prodaje karata! To bi u praksi trebalo značiti da se na zapadnoj tribini neće moći miješati navijači oba kluba, posebice ne gostujući s njihovim klupskim obilježjima. Ulaz na zapadnu tribinu bit će moguć isključivo uz važeći osobni dokument i fizički isprintanu ulaznicu. U slučaju da pred susret ostane slobodnih ulaznica, HNK Šibenik će preostale ulaznice pustiti u slobodnu prodaju, poručuju iz kluba.

Već od ponedjeljka počeli su svakodnevni brifinzi predstavnika HNK Šibenik i PU Šibensko-kninske, oko opsežnih priprema organizacije utakmice. Jasno je da će biti angažiran rekordan broj redara (njih između 150-200), kao i pripadnika policije. Spekulira se s brojkom od 1000 policijskih službenika koji će uz sve ostale službe paziti da utakmica, ali i sam grad koji ima sve više gostiju te nedjelje bude siguran.

Za razliku od ostalih utakmica u HNL-u, dalmatinski derbiji u Šibeniku su specifični jer u samom gradu (manje), a posebice u okolici živi veliki broj navijača Hajduka, i lako se može dogoditi nekakva neželjena navijačka kolizija u samom gradu. Sigurno će od nedjelje prijepodne vrijediti i poseban režim prometa u gradskom kvartu Šubićevac, bit će pojačane mjere nadzora prilasku stadionu, ali i po samim ulicama i trgovima Šibenika, kao i na ulazima u grad. Uključujući i more…s obzirom na to da je u nekim prethodnim slučajevima Torcida imala “desante“ na šibensku rivu.

NEMA ODUZIMANJA BODOVA ŠIBENIKU

U moru loših vijesti zadnjih tjedana za šibenski klub, neslužbeno doznajemo da Šibeniku neće biti oduzeta dva boda zbog poznatog slučaja Cvitanović. Štoviše, bivši trener Šibenika morat će vratiti dio preplaćenog iznosa vezanog za kamatu. Barem nešto, rekli bi navijači Narančastih.

No, s još više zebnje iščekuju se vijesti oko dobivanja licence za koju je vlasnik Željko Karajica proteklih dana i tjedana morao riješiti (čitaj poplaćati) dugovanja zaključno do 28. veljače 2025. godine. Taj iznos se kreće oko 350-400.000 eura prema nekim izvorima. A priča se u kuloarima kako bi taj iznos mogao “pokriti“ potencijalni novi ulagač u šibenski klub, jedan njemački fond s kojim se već neko vrijeme pregovara. No, za sada kao i u nekim prethodnim slučajevima kada se pričalo o prodaji HNK Šibenik, ograničene informacije dolaze samo s jedne strane, ne i vlasnika Karajice.

I za kraj još jedna ljepša vijest sa Šubićevca, napadač Lovre Kulušić i veznjak Ante Kavelj dobili su pretpozive izbornika U21 reprezentacije Hrvatske za predstojeće prijateljske oglede u Zagrebu početkom lipnja.