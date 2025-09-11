Dalić se pridružio Rijeci u Vatikanu, evo što su poklonili Papi

Podijeli :

HNK Rijeka

Delegacija aktualnog hrvatskog prvaka u srijedu je prisustvovala općoj audijenciji Pape Lava XIV u Vatikanu.

Kako piše na službenoj stranici kluba, odlazak u Vatikan bio je dugogodišnja želja predsjednika kluba Damira Miškovića. Cijeli proces započeo je početkom godine, uz veliku pomoć izbornika Zlatka Dalića, koji je klub povezao s Apostolskom nuncijaturom u Zagrebu.

Audijencija je odobrena nakon nekoliko mjeseci korespondencije, a prisustvovali su joj predsjednik i njegova obitelj, izbornik Dalić, igrači, stožer i djelatnici kluba te riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić.

Rijeka je Papi poklonila uokvireni dres sa zlatnim medaljama osvojenim u prvenstvu i Kupu.

“Boravak u Vatikanu i sam susret s Njegovom Svetošću bila je iznimna čast – ne samo za mene osobno, već i za cijeli klub – imati priliku za zajedničku fotografiju, uručiti mu naš dres te zlatne medalje s prošlogodišnjeg osvajanja Prvenstva i Kupa Hrvatske. U kratkom razgovoru izmijenili smo nekoliko toplih riječi, a taj trenutak ostat će duboko urezan u srcima svih koji su bili prisutni”, rekao je Damir Mišković te dodao:

“Posebno bih istaknuo izbornika Zlatka Dalića, koji je pokazao izuzetnu srdačnost te svojim zalaganjem bio ključna osoba u uspostavi inicijalnog kontakta. Zahvalnost dugujemo i Nadbiskupiji zagrebačkoj, kao i Veleposlanstvu Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, koji su nas pratili i podržavali u svakom koraku organizacije.”