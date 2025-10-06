‘Čudi me ova odluka Kovačevića, mogla bi mu se obiti u glavu…’

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je u devetom kolu hrvatskog prvenstva izgubio od Lokomotive koja ih je kao domaćin na Maksimiru porazila 2:1.

Plavi su sada bodovno izjednačeni na vrhu s Hajdukom, a stanje i igru vodećih je za HRT komentirao Vedran Ješe.

“Zanimljivo prvenstvo, kao i prošle godine, pogotovo borba za titulu. Velika borba je i za treće mjesto. Neočekivan je pad Rijeke, ali i Osijeka, s obzirom na kvalitetu, to su neka veća iznenađenja“, rekao je stručni komentator pa nastavio s analizama.

Što se tiče Dinama, kaže:

“Dinamo je ušao loše, vidjelo se da energija nije prava. Čudi me trener Dinama da nije mijenjao više igrača. Mislim da bi mu se to moglo u budućnosti obiti o glavu, trebao bi početi stavljati nove igrače. Imali smo sličnu situaciju prošle godine, bilo je ozljeda zbog mnogo utakmica. Dinamo je bio u problemu pa treba dozirati snage. Puno je utakmica ispred njih, imaju kvalitetne igrače, trebaju više rotirati. Mislio je da će izvući još jednu utakmicu prije reprezentativne pauze.”

Hajduk je u devetom kolu slavio 1:0 protiv Vukovara u Vinkovcima u utakmici u kojoj je od 25. minute imao igrača više, a strijelac je bio Rokas Pukštas u 77. minuti.

“Jako loša predstava Hajduka, s obzirom na igrača više. Nekakve priče o lošem terenu i travnjaku… Uvukao se strah u igrače Hajduka, vidi se da ne igraju opušteno, da je nekakav grč. Tri utakmice su zaredom pobijedili, pa me čudi takva nervoza i stres, da ne mogu pokazati puni potencijal“, rekao je Ješe pa prokomentirao igru Hajduka s trojicom u zadnjoj liniji.

“Nekako mi nije tečna igra, puno mi je bolje izgledalo kad su imali četvoricu iza, imali su automatizme, ali sad zadnje dvije utakmice je promijenio. Ne izgleda mi dobro, Španjolci su se pripremili fizički, izgledali bolje, nećemo suditi na osnovu jedne, dvije utakmice, imaju do polusezone. Ja bih radije da uđe Hodak umjesto njih. Takve stvari me vesele, mladi iz Hajdukove škole. Ovi Španjolci neće napraviti veći transfer, a uvjeren sam da će neki od klinaca napraviti transfer. Žao mi je da uzimaju mladima. Ali igrao je Mlačić, Hrgović… Imali su energiju, ali nije dobro izgledalo”.