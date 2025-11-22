Crni rekordi za Hajduk: Ovo je najteži poraz u Jadranskom derbiju, ali i Garcijin najteži u karijeri

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U Jadranskom derbiju u sklopu 14. kola HNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili 5:0.

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi. Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

POVEZANO Snježna radost na Maksimiru, Dinamo na pogon Arbera Hoxhe slomio Varaždin Rijeka u Jadranskom derbiju ponizila Hajduk 5:0, Toni Fruk oduševio hat-trickom!

Ovo je najveća pobjeda u Jadranskom derbiju u povijesti, a ujedno i najteži poraz Gonzala Garcije u trenerskoj karijeri.

Garcia nikad dosad nije izgubio s više od četiri gola razlike, a rekordni su mu prvoligaški porazi 5:1 s Twenteom od Feyenoorda 2019. te 4:0 s Istrom od Hajduka i Lokomotive, oba 2021.godine.

Hajduk je prvi put u svim natjecanjima primio pet golova od 4. prosinca 2013. i četvrtfinala Kupa u Maksimiru od Dinama.