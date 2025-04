Coppitelli: Hajduk će biti prvak, osjećam se kao dječak kojem je oduzeta igračka, a nisam imao pojma da će Boto otići

Podijeli :

NicolòxCampo via Guliver Image

Talijanski stručnjak Federico Coppitelli otvoreno govori o svom turbulentnom mandatu u Osijeku, izazovima s kojima se suočio, ključnim trenucima koji su obilježili njegovu epizodu u HNL-u te o emocijama nakon rastanka s klubom. Iskren i introspektivan, otkriva što bi promijenio i zašto bi se ipak vratio.

Federico Coppitelli napustio je Osijek, a tijekom pauze, njegovo ime upisano je na popis bivših, a da se malotko iznenadio. Brojali su mu udarce poput boksaču u ringu, čekajući trenutak kada će sudac prekinuti borbu. Ipak, nije Federico Coppitelli jedini krivac za slobodan pad Osijeka. Ima tu i drugih imena, ali u nogometu, trener je taj koji će uvijek prvi podnijeti račun, u razgovoru za Germanijak, Coppitelli je otvorio dušu.

“Uvijek je trener kriv. Ako se ne napravi rezultat, uvijek onaj koji je to vodio s klupe mora podnijeti račun. Imali smo niz loših rezultata, šest utakmica i samo bod. Nemam što za reći, još manje nekome zamjeriti. To je tako u životu”, pričao je trener koji ipak daje do znanja kako je ostavio Osijek u polufinalu Kupa i u borbi za četvrto mjesto HNL-a.

“Kako se osjećam? Kao dječak kojem su uzeli igračku”, uzdahnuo je i nastavio:

“Neću davati političke odgovore, još manje nekoga kriviti. U ovoj sezoni Osijek je imao puno pehova. Od ozljeda, nepredviđenih transfera, čak i sudačkih previda na našu štetu. I kada se sve to zbroji – činjenica je da sam ostavio klub u borbi za Europu i za trofej Kupa. To je fakt. Uostalom, još je 27 bodova u HNL-u i nije isključeno da će Osijek ostvariti svoje ciljeve. A prije nego krenem s ‘isprikama’, želim naglasiti da je ovaj dvogodišnji projekt počeo gubiti ključne igrače u brojčanom smislu (Mierez, Lovrić, Nejašmić, Duarte) iz momčadi koja je već imala problema završiti na 4. mjestu. Potrebno je vrijeme za ponovno stvaranje identiteta. Za mene je to bilo razdoblje bez dobrih rezultata, ali uz obrazac igre koji je, u odnosu na dostupne igrače, bio dobar.”

Kaže da je prvi s njim ostvario kontakt Jose Boto.

“Predstavio mi je projekt i svidio mi se na prvu. Rekao mi je kakva je situacija, da puno igrača ima ugovore koji se bliže svom isteku i da imamo priliku napraviti dobar posao. Ponudili su mi ugovor i pristao sam jer sam vjerovao u taj projekt. Ipak, tijekom sezone dogodile su se neke stvari na koje čovjek ne može utjecati.”

Jedan od krucijalnih trenutaka bio je odlazak Jose Bota iz Osijeka. Coppitelli je izgubio čovjeka koji ga je doveo i koji mu je čuvao leđa. Uostalom, kod te prve krize Osijeka – da nije bilo sportskog direktora – ne bi bilo niti trenera.

“Nisam znao da će otići”, rekao je kratko Coppitelli, uzeo trenutak dva pa nastavio:

“Imali smo dobru suradnju i slične poglede na nogomet. I nije mi se miješao u moje odluke. Dao mi je savjet, ponudio svoje mišljenje ali poštovao je moj integritet. Vjerujem da bi konačan rezultat bio bitno drugačiji da je Jose Boto ostao u Osijeku, ali može li mu itko zamjeriti odlazak u klub kao što je Flamengo? To znači da je dobar sportski direktor i da smo puno izgubili. No, da je mene u tom trenutku zvao Real Madrid i ja bih otišao. To je tako u nogometu. I ne, nije to bila izdaja.”

Na pitanje tko će ove godine biti prvak i kakav je njegov odnos s Gattusom, bivši trener Osijeka je rekao svoje.

“Hajduk”, odgovorio je kao iz topa.”

“Imamo OK odnos, igrali smo jedan protiv drugog ali to nije razlog. Mislim da im se sve posložilo u ovoj sezoni. Dinamo se traži, tu je Rijeka ali Hajduk dobiva utakmice i kada ne igra dobro. Ulazi u finiš sezone s prednošću i mislim da je najveći kandidat da uzme titulu. Iako, jedini klub koji može sve pobijediti do kraja a da to nikog posebno ne bi iznenadilo jest – Dinamo”.

Trener Hajduka rekao da ga smeta kada ga u Hrvatskoj nazivaju strancem, evo kako je Coppitelli gledao na to.

“Slažem se sa svime što je rekao. I sam imam osjećaj da nas se gledalo dvostrukim kriterijima samo zašto što nismo rođeni u Hrvatskoj. To je drugačije u Italiji. Tamo je Igor Tudor trener Juventusa iz razloga što je dobar trener, a ne što je Hrvat”.

Iako više nije u Osijeku, Coppitelli ne skriva da bi se rado vratio u Hrvatsku.

“Nikada prije nisam bio u Hrvatskoj. Otkrio sam sjajnu zemlju i sjajne ljude. I vratio bih se zbog njih. Bilo je stvari koje nisu bile fer. Bilo je podcjenjivanja, udaraca ispod pojasa. No, stvar je perspektive. Ja gledam one lijepe stvari. Vjerujem da sam kvalitetnija i iskusnija osoba nakon Osijeka i uvijek ću s lijepom emocijom pričati o ovih devet mjeseci u Slavoniji. I na kraju, mislim da svakom mogu pogledati u oči. Nemam neprijatelja, ostat ću u dobrim relacijama s ljudima s kojima sam surađivao. Uostalom, ponavljam, ako Osijek osvoji Kup, taj trofej osjećat ću i kao svoj.”