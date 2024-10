Čop: Durdov je nevjerojatan, Dinamov dvojac me oduševio, a naša infrastruktura je katastrofa

Podijeli :

Ses via Guliver Images

Napadač Lokomotive Duje Čop najavio je utakmicu s Hajdukom na Poljudu, ali i otvoreno pričao o brojnim zanimljivostima iz vlastite karijere.

Lokomotiva u subotu od 16 sati gostuje na Poljudu kod Hajduka, kluba u kojem je Duje Čop ponikao.

“Hajduk je trenutačno u najboljoj formi, čekat će nas pun stadion i zbog Torcidine proslave. Veselimo se svi toj utakmici. Najljepše je igrati na pravom stadionu, bit će to dobro iskustvo i za mlade suigrače. Samo neka se opuste i uživaju”, rekao je Čop u velikom razgovoru za Večernji list.

“Popit ćemo Čudomiks i pobijediti, haha. Čabraja je dokazao kvalitetu i zaslužio je priliku u nekom od naših top klubova. Sigurno i zbog toga uživamo poštovanje svih klubova. Lokomotiva ima glavu i rep, na kraju sezone dobro ćete znati tko su ti mladi igrači.”

Čop se dotaknuo rada trenera Hajduka Gennara Gattusa.

“Svi znamo da je kao igrač davao poseban ton svim momčadima u kojima je igrao. To pokušava dati u Hajduku. Za sada u tome uspijeva. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati dugoročno.”

Pohvalio je Bruna Durdova.

“Nevjerojatan je talent. Najupečatljiviji je mladi igrač.”

Pričao je i o Dinamu, koji je ovog tjedna pobijedio Salzburg u Ligi prvaka.

“Gledao sam utakmicu. Ovo je jedan od najboljih trenutaka u novijoj povijesti kluba. No, ne smiju zaboraviti da se u Ligu prvaka ulazi kroz domaće prvenstvo. Misle li uživati na ovoj razini među elitom, moraju to pokazati i u HNL-u. Ritam će biti ubitačan, no oni su trenutačno najbolji klub.”

“Pokazalo se da svi imaju poseban motiv protiv Dinama. Niti jedna im utakmica neće biti lagana. Momčad je pozitivno reagirala na novog trenera jer su u jednom trenutku stagnirali. Dolazak Nenada Bjelice donio je napredak. Oduševljen sam Baturinom i Sučićem. Petar je pravi primjer svim dečkima kako se pravim radom u godinu dana mogu napraviti čuda. Nogomet je zbog toga zanimljiv. Očekujem ih na najvišoj svjetskoj razini. No, Dinamov ključ je u spoju iskusnih igrača i talenta. Bez te kombinacije nema uspjeha.”

Bivši napadač hrvatske reprezentacije Čop kritizirao je nogometnu infrastrukturu u Hrvatskoj.

“Naša infrastruktura je katastrofalna. Svi se žale kada dolaze u Kranjčevićevu, to nisu nogometni uvjeti. Nitko ne spominje da mi svaki drugi tjedan igramo na takvom travnjaku. Netko već jednom mora riješiti taj problem. Kroz cijelu karijeru slušam priče o velebnim stadionima. Fokus može biti na stadionima, nama nogometašima važni su tereni na kojima se može pokazati proizvod od kojeg svi žive. Trebamo ulagati u kampove. Tu je početak i kraj svih procesa.”

Otkrio je i koliko dugo još planira igrati.

“Mogu još uvijek podnijeti zahtjeve na visokom intenzitetu. Volim raditi i trenirati. Sigurno ću odigrati ovu sezonu do kraja. Vidjet ćemo što će odlučiti Lokomotiva. Kako danas razmišljam, ne želim igrati niže lige. Prije u veteranima… A nakon svega, želim biti trener. Upisat ću školu ove godine.”

