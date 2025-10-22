CIES: Dinamova škola je sedma na svijetu, Hajduk također u TOP 100

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nogometna akademija zagrebačkog Dinama je sedma u svijetu po uspješnosti, izvijestio je u srijedu Međunarodni centar za sportske studije (CIES).

Taj statistički ured, sa sjedištem u Švicarskoj, objavio je popis najboljih nogometnih akademija u svijetu na temelju broja igrača koji su iz njih igrali u 49 liga diljem svijeta u proteklih godinu dana, razine klubova za koje su igrali, te minuta provedenih na terenu.

“U najnovijem izvještaju objavili smo 100 najboljih klubova prema indeksu treniranosti, uzimajući u obzir broj treniranih igrača, razinu klubova za koje su igrali prošle godine i službene minute odigrane u istom razdoblju”, priopćio je CIES Football Observatory na svojoj internetskoj stranici.

Iz Dinamove škole je poteklo 77 igrača koji igraju u zemljama poput Italije, Njemačke ili Cipra. Trenažni klubovi definirani su kao prve momčadi u kojima su nogometaši igrali najmanje tri godine od svog 15. i 21. rođendana. Među njima su Dani Olmo (Barcelona), Joško Gvardiol (Manchester City) i Luka Modrić (Milan).

Na vrhu je Benfica nakon koje slijede Barcelona, River Plate, Ajax, Boca Juniors i lisabonski Sporting.

Među 100 klubova je i splitski Hajduk koji zauzima 46. mjesto.