Cibalia o Bartoloviću: Ostavio je nemjerljiv i neizbrisiv trag

Legenda vinkovačke Cibalije i bivši igrač Dinama i Hajduka, Mladen Bartolović, preminuo je u 49. godini.

Bartolović se liječio od teške bolesti. Rođen u Zavidovićima u travnju 1977. godine, branio je boje reprezentacije Bosne i Hercegovine u 17 utakmica, a veliki trag ostavio u HNL-u.

Kultni status stekao je igrama za vinkovačku Cibaliju, pamte ga i navijači Hajduka. Za Cibaliju je odigrao 255 utakmica te zabio 58 golova. Najbolji je strijelac Cibalije u HNL-u. Za Hajduk je nastupio u 80 utakmica te zabio 16 golova uz 12 asistencija. Nakon igračke karijere kratko je radio u Cibaliji kao trener, a nakon toga je ostao u klubu kao skaut.

Od njega se oprostila Cibalia porukom na društvenim mrežama:

“Napustio nas je Mladen Bartolović. U 49. godini života nakon duge i teške bolesti otišao je čovjek koji je ostavio nemjerljiv i neizbrisiv trag u Cibaliji. Svojim potezima i golovima oduševljavao je sve kojima je nebeskoplava boja na srcu, a u povijesti našeg kluba ostat će upamćen i kao najbolji strijelac kluba u prvoj ligi, te kao treći igrač s najviše nastupa za Cibaliju u modernoj povijesti.

Klub, obitelji i prijateljima izražava iskrenu sućut”, napisali su iz Cibalije.